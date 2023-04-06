الخميس 06 أبريل 2023
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مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بـ الأسمرات: سنوفر أى معدات تحتاجونها «صور»

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، معرض الأسر المنتجة بـ الأسمرات.

واطمأن الرئيس السيسي  على أحوال مواطني الأسمرات في المساكن الجديدة خلال تفقده معرض الأسر المنتجة بالأسمرات.

وقال خلال جولته: “طمنوني على أحوالكم في المساكن الجديدة.. سنوفر أي ماكينات أو معدات تحتاجونها”.

ويتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

 

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