الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محول كهرباء بقنا

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، على حريق نشب فى محول كهرباء، بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد نشوب حريق فى محول كهرباء بقرية خوالد أبوشوشة فى مركز أبوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدن، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق فى محول كهرباء بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية بقرية خوالد أبوشوشة فى مركز أبوتشت، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق مركز ابوتشت محافظة قنا اللواء مدير أمن قنا

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