الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

اسرائيل
اسرائيل

قررت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي شمال البلاد بعد سقوط عشرات الصواريخ من لبنان وعجز القبة الحديدية (نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي) عن التصدي لها، حيث أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من حيفا حتى لبنان أمام حركة الطيران المدني، وهو ما أظهره موقع "فلايت رادار 24"- خاص برصد حركة الطيران- تغييرات في مسار عدة طائرات في شمال إسرائيل، بعد القصف اللبناني.

وزير الخارجية الإسرائيلي: ليست مصادفة

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القبة الحديدية حاولت اعتراض 30 صاروخًا أطلقوا من لبنان باتجاه إسرائيل، ونجحت في اعتراض 15 صاروخًا فقط، مشيرة إلى تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع وزاري لتقييم الوضع الأمني.


وفي أول تعليق رسمي على القصف اللبناني لإسرائيل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه في تويتر: "أول أيام الفصح، بينما نجلس على المائدة في العطلة مع العائلة والأصدقاء، تواجه إسرائيل صواريخ من الجنوب والشمال".

 قائلًا: "هذا ليس مصادفة لا أحد يجب أن يختبرنا، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا".

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