الحلقة 15 من «علاقة مشروعة».. من قتل «بثينة»؟

يختتم مسلسل “علاقة مشروعة” حلقاته اليوم الخميس، بالكشف عن هوية قاتل "بثينة" مي عمر، كما تشهد أحداثا مثيرة، حول مصير عمرو والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، بعد أن احتجزته عصابة هو ونجله.

وشهدت الحلقات الماضية، تطورات كثيرة، خاصة بعد قتل «بثينة» زوجة عمرو، وتشير أصابع الاتهام نحو طليقها أمجد، الذي شاهد عمرو أثناء خروجه من منزلها، وعدم ردها على اتصالاته المتكررة وعدم العودة له على الرغم من طلبه منها عودتهما، كما شهدت خيانة صديقتها المقربة لها والارتباط بطليقها أمجد.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

وكانت الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، قد بدأت بمشهد مواجهة بين ياسر جلال «عمرو» وابنه «أحمد»، بعد سؤاله عن سبب تأخره، وتبين تورط نجل ياسر جلال في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه، قيمة البضاعة التي ألقاها في الشارع هربا من الشرطة إذ فوجئ بكمين بالشارع، ليخبر والده، ليذهب الأخير وتحتجزهما العصابة ليتساءل الكثيرون حول مصيرهما، وهل تقتلهما العصابة أم لا؟

وتدور أحداث مسلسل “علاقة مشروعة” في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، وتنتاقش الأحداث في إطار تشويقي عدد من القضايا الاجتماعية، منها: “العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني”، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

وتنضم للبطولة الفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.