يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، غدًا الجمعة الموافق 16 رمضان 2023، ليكون المسلسل بوابة لعودة دنيا للدراما التلفزيونية بعد توقف عرض مسلسلها “عالم موازي” رمضان قبل الماضي ليكون آخر عمل تليفزيوني عُرض لدنيا مسير غانم هو مسلسل “بدل الحدوتة 3" في عام 2019.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي القنوات العارضة لمسلسل “جت سليمة” بطولة دنيا سمير غانم.

القنوات العارضة لمسلسل "جت سليمة"

تتنوع القنوات العارضة لمسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم بين قنوات التليفزيون والمنصات المدفوعة، ويبدأ عرض مسلسل جت سلمية غدًا الجمعة على قنوات CBC وCBC Drama، كما يُعرض على منصة Watch it إنتاج: محمد أحمد السبكي، تأليف: كريم يوسف - اشرف نصر - سامح جمال - ندى عزت، إخراج: إسلام خيري.

يعرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة cbc، والإعادة في تمام 2:45 صباحًا و2:45 ظهرًا.

مسلسل “جت سليمة” الحلقة 1

تدور أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1 حول فتاة تعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية والفانتازيا.

ومسلسل جت سليمة يتكون من 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.