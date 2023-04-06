تقرير: أنطونيو كونتي ضمن المرشحين لتولي تدريب تشيلسي الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية باسم مرشح جديد لتولي تدريب فريق تشيلسي الانجليزي، خلفًا لبوتر، منذ بداية الموسم المقبل.

وأعلن نادي تشيلسي اليوم تعيين فرانك لامبارد، في منصب المدير الفني المؤقت خلفًا لجراهام بوتر، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام أستون فيلا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة نادي تشيلسي تدرس إمكانية التعاقد مع أنطونيو كونتي، في منصب المدير الفني من بداية الموسم الجاري.

وتعرض كونتي للإقالة من تدريب نادي توتنهام هوتسبير نهاية الشهر الماضي.

وأضافت "صن" أنه حدثت اتصالات أولية بين كونتي وإدارة البلوز من خلال وسطاء مشتركين، وكانت جيدة، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك اجتماعًا بين الطرفين في الأسبوع المقبل.

وقاد أنطونيو كونتي فريق تشيلسي في 106 مباراة، وحقق الفوز في 70 وتعادل في 15 مباراة وخسر 21.

أول تعليق من لامبارد بعد تعيينه مدربًا مؤقتًا لتشيلسي

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي:"سعيد للغاية بالطبع، من الرائع العودة إلى هنا مجددًا، وفخور بإدارة هذا النادي".

وأضاف:"لقد كان قرارًا سهلًا للغاية بالنسبة لي، هذا هو فريقي ولديّ الكثير من المشاعر والعواطف تجاه هذا النادي، سعيد بهذه الفرصة".

وتابع:"سأبذل قصارى جهدي لكي أقدم للجماهير ما يريدونه، ومساعدة هذا الفريق على تحقيق أهدافه وتقديم أفضل ما لديّ".

وعن تشكيل تشيلسي تحت قيادته، قال لامبارد:"لدي فهم جيد لتشكيلة الفريق، وممتن لهذه الفرصة لإدارتهم مجددًا".

وأوضح:"إنني أثق في قدراتي على قيادة الفريق في هذه المرحلة الصعبة، كل لاعب سيحصل على سجل نظيف ويظهر لي ما لديه في التدريبات".

وأفاد:"لقد كنت متواجدًا يوم الثلاثاء في مباراة تشيلسي أمام ليفربول، لقد رأيت العديد من المواهب، وأنا متحمس للعمل معهم".

وبسؤاله عن عقد ماسون ماونت، أجاب لامبارد:"لا أملك معلومات كافية للحديث عن الأمر، ولكنني أعلم ما يمكنني الحصول عليه منه، إنه لاعب مهم جدًا لتشيلسي".

وعن طاقمه الفني، قال لامبارد:"لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الآن، ولكن دعونا ننتظر ونرى".