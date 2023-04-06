الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التضامن»: سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل

أيمن عبدالموجود مساعد
أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن

توقع أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بداية سفر حجاج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل، بعد التشاور مع الجهات المعنية ومنها شركة مصر للطيران.

وقال عبدالموجود، في مؤتمر صحفي على هامش القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، إن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ22 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

وشهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، فعالية إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، والتى تقام بالحي الحكومي فى العاصمة الإدارية.

وأكدت القباج وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها:-

-أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

-أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

-لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-مصري الجنسية.

-يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444هـ، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

-يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

مساعد وزيرة التضامن مؤسسات المجتمع الأهلي حجاج الجمعيات الأهلية شركة مصر للطيران نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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