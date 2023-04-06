«التضامن» تعلن عن مستندات الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها مصر.

وأكدت القباج أن المؤسسة وضعت عددًا من الاشتراطات والمستندات التى لا بد أن يلتزم بها الحجاج الفائزون بالقرعة وهى:-

-أصل جواز السفر الممكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام.

-فیش حج مميكن.

-شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

-صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

- شهادة QR Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن يكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

-تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة الوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

-شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات الفتاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW135.

- لقاح الحمى الشوكية معدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.

-تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

برامج الحج

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 7 مارس وحتي 20 مارس الجاري، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني.

تيسيرات الحج

وأكدت أن هذا العام شهد تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات، فقد تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن بخلاف شرط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عامًا، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.