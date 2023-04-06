«المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان» تشيد بترشيح «العناني» لـ«اليونسكو»

أشاد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بإعلان مجلس الوزراء ترشيحه للدكتور خالد العناني، والذي شغل منصب وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات الصائبة، تدلل على اهتمام مصر بأبنائها المتميزين، وتقديم الدعم لهم لتحقيق نجاحات على الصعيد الدولي.

وقال عبد النعيم ، في بيان له اليوم، إن الدكتور خالد العناني لديه سيرة ذاتية مميزة، فهو اختيار موفق لرجل حقق نجاحا كبيرا في كافة المناصب والمهام الوطنية التي تولاها، كما أنه يحظى بسمعة دولية واسعة، فضلا عن أنه ذو شخصية لديها القدرة والخبرة، التي تمكنه وتؤهله لشغل هذا المنصب الدولي الرفيع، ومن ثًم من تقديم نموذجا مشرفا يليق باسم مصر أمام العالم، لافتاً إلى أن العناني، هو ثاني مصري عربي إفريقي يترشح لهذا المنصب الدولي المرموق.

وأعرب رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أمله، في نجاح العناني في الوصول لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ليكون لمصر مقعدا يليق بها كممثلة للأشقاء والأصدقاء من العرب والأفارقة، ومدعومة بإرث تاريخي كبير فضلًا عن خبرات متنوعة، منوهًا إلى أن مثل هذه الخطوة تعني الكثير على الصعيدين الوطني والدولي، في مجالات العلوم والتربية والثقافة.

وجاء ترشيح العناني استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عدة، إلى جانب إسهاماته الكبيرة والقيّمة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات العلوم والتربية والثقافة، حيث اعتمد مجلس الوزراء ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، كمرشح لمصر.