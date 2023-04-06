جامعة عين شمس: فتح باب التقدم لأبحاث خطة العام المالي الجديد 2023-2024

أعلن قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أيمن صالح، عن فتح باب التقدم لأبحاث الخطة الاستراتيجية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بدءاً من الأول من شهر أبريل، فى ضوء الانتهاء من تسليم عقود تمويل المشروعات البحثية الممولة من جامعة عين شمس للعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ويكون التقدم من خلال رفع المشروعات البحثية على نموذج التقديم على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: https://www.asu.edu.eg/807/page، على أن يلتزم الباحثون بالنموذج المرفوع على ذلك الرابط والموضح به المعايير والاشتراطات الخاصة بالأبحاث.

في سياق آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى مراعاة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بكل إقليم من الأقاليم الجغرافية في مصر، وربطها بالأنشطة التعليمية والبحثية بالجامعات الواقعة في نطاق كل إقليم، بما يحقق التكامل والترابط بهذه الجامعات وأقاليمها الجغرافية.

وأكد الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، ودعم الشراكة معه، بما يساعد في توفير مُناخ مُحفز على توطين وإنتاج المعرفة وإيجاد بيئة مناسبة للابتكار والإبداع، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وربط مؤسسات التعليم العالي بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل، بما يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية.

كما أكد عاشور اهتمام الوزارة بإعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية، والعمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.