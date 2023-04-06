النائب محمد عريبي: المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت التوازن للمشهد الإعلامي

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالبرامج التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك، وقال أن الشركة حريصة وبشكل مستمر علي أن تقدم للمشاهد مادة دسمة من خلال برامجها المتنوعة والتي أعادت التوازن للمشهد الإعلامي مرة أخري بعد حالة من الانفلات التي رأيناها خلال السنوات الماضية .

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أيضا وبشكل كبير إسهامات واضحة كانت سببا في مجابهة محاولات البعض لطمس الهوية العربية والمصرية إلا أنها ومن خلال برامجها المتنوعه نجحت في اجهاض تلك المحاولات الفاشلة.

ولفت عريبي، في تصريح خاص لـ"الدشتور"، إلى أن البرامج التي قدمتها المتحدة للخدمات الإعلامية والتي ألقت من خلالها الضوء علي الكثير من الجوانب الاجتماعية والتاريخية والدينية، بجانب الأعمال الفنية والتي كشفت عن حجم التضحيات التي قدمها ولا يزال يقدمها رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل جعلت المشاهد علي معرفة كبيرة بمجريات الأمور، كما انها تناسبت مع كافة الفئات العمرية التي تشاهد تلك الأعمال.

وتستقبل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك أعمالا درامية تليفزيونية متنوعة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والوطنية التي تعرض لأول مرة لكبار نجوم الفن.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان المقرر عرضها على مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة:

-مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا والفنان محمد فراج ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم 21 رمضان المقبل عقب انتهاء عرض مسلسل “الكتيبة 101” عبر شبكة قنوات ON الفضائية بشكل حصري.

ويتكون مسلسل حرب من 10 حلقات فقط وتدور قصته حول بطولات الأمن الوطني في التصدي للجماعات الإرهابية والقبض على عناصرهم الإجرامية، يظهر أحمد السقا في دور "ظافر" أحد قادة الجماعات الإرهابية، فيما يظهر محمد فراج بدور ضابط أمن وطني يلاحق أحمد السقا ويسعى لإسقاطه والقبض عليه.

يشارك في بطولة المسلسل أحمد السقا، محمد فراج، محمود البزاوي، بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.