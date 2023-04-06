الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

90 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات،اليوم الخميس ، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعضالخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

خط القاهرة - الإسكندرية مدة 30 دقيقة.

القاهرة - أسيوط مدة 60 دقيقة.

أسيوط - أسوان مدة 60 دقيقة.

خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا - المنصورة - دمياط مدة 45 دقيقة.

خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة متوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.

وكان قد التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، السفير ميكيلي كوارونى- سفير إيطاليا في مصر، لبحث التعاون بين الجانبين فيمجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط. 

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين الجانبين وعلى أهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف(يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وكذلك التعاون فيتمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، مشيرًا إلى الاهتمام الكبيرالذي توليهالحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاحالسيسي، رئيس الجمهورية.

تعمل وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، على قدم وساق لسرعة إنجاز مشروعات الأنفاق، سواء مشروعات خطوط المترو الجديدة أو مشروع المونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة"، أو مشروع غرب النيل "٦ أكتوبر"، وكذلك مشروع القطار السريع الذي يربط البحر الأبيض بالبحر المتوسط.

وتسلط «الدستور» الضوء في السطور التالية على آخر تطورات الأعمال في أبرز مشروعات الأنفاق وهو مشروع مونوريل شرق النيل.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ٣٠ دقيقة بخط القاهرة - الإسكندرية تأخيرات السكة الحديد القاهرة دقيقة بخط القاهرة - الإسكندرية هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات

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