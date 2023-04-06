زيادة فصول محو الأمية في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد، وبحضور صباح عبد العزيز مدير الخدمة العامة بمديرية التضامن، واحمد الهلباوي مدير إدارة الجمرك لمحو الأمية، ومحمود عبد المنصف رئيس لجنة الممتحنين وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية».

وتم عقد امتحان فورى لـ22 دارسة داخل مديرية التضامن الإجتماعي، وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الاميه واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار ، مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.