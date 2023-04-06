الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مناورات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية.. ما السبب؟

مناورات عسكرية أمريكية
مناورات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية

استعرضت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، قوتهما العسكرية في مناورات جوية مشتركة، في ظل تصاعد توترات كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية.

 مناورات الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية

وفي هذا الصدد، عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "مناورات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية.. فما السبب؟".

وذكر التقرير أن تجارب نووية كوروية شمالية غير محدودة قذفت الرعب في قلب جارتها كوريا الجنوبية، فكان على حليفتها الولايات المتحدة أن تدعمها وتقيم مناورات عسكرية مشتركة في البر والبحر والجو لتوجه رسالة إلى بيونج يانج؛ مفادها أن هناك معادلات للقوى متعددة في شرق آسيا.

المناورات بدأت 13 من مارس الماضي ووصفت بأنها الأكبر

وأضاف: "مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بدأت منذ الـ13 من مارس الماضي ووصفت بأنها الأكبر، وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن أن هذه المناورات دفاعية، وتستند إلى خطة عمليات مشتركة وتتضمن تدريبات في زمن الحرب لصد هجمات كوريا الشمالية".

وكشف التقرير عن أنه خلال المناورات استعرضت الولايات المتحدة وحلفيتها كوريا الجنوبية قواتهما العسكرية في مناورات جوية مشتركة، لكن حضور قاذفة القنابل الأمريكية بي 52 إتش النووية شكل الحدث الأهم في هذه المناورات، فتمتلك هذه القاذفة القدرة على حمل وإلقاء 32 ألف كيلو جرام من القنابل، وحمل نحو 20 صاروخًا نوويًا وقادرة على إطلاق صواريخ كروز.

القاذفات هي عنصر أساسي في قوة سلاح الجوي الأمريكي، وقامت بمئات الطلعات وأسقطت أكثر من 15 طنًا من القنابل خلال حروف فيتنام والعراق وأفغانستان وغيرها، ووصفت كوريا الشمالية بأسها النووي العام الماضي بأنه لا رجعة فيه وأجرت عددًا قياسيًا من التجارب، وقررت الولايات المتحدة إظهار دعمها لكوريا الجنوبية.

كما تتميز القاذفة بمدى تشغيل يزيد عن 14 ألف كيلو متر دون إعادة التزود بالوقود الجوي، وتمثل مزيجًا بين التكنولوجيا الحديثة والقديمة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفة القنابل "بي -52 إتش" طويلة المدى لشبه الجزيرة الكورية للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة.

 

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