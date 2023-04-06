الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-4-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الاتحاد السكندري ضد فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة الفتح ضد الخليج في بطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة السد ضد الدحيل في كأس قطر.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الاتحاد السكندري × فيوتشر: في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم، على استاد "الإسكندرية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الفتح × الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على شبكة قنوات السعودية SSC ، بالإضافة إلى Shahid VIP.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- فناربخشة × قيصري سبور: في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور ربع النهائي من المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر

- السد × الدحيل: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

- أنيسي × تولوز: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 ، في دور نصف النهائي من المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

- الجيش الملكي × شباب المحمدية: في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة، وتُذاع المباراة على قناة Arryadia SD/HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الكويتي والقنوات الناقلة

- العربي × كاظمة: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Kuwait Sports 1 HD.

- الفحيحيل × الكويت: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Kuwait Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى فيوتشر كأس قطر كأس فرنسا

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