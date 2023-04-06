استبعاد البنا من إدارة مباراة نهائى كأس مصر وثلاثة حكام مرشحين

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا، بين أكثر من حكم لادارة مباراة نهائى كأس مصر التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم 10 من الشهر الجاري.

ومن الأسماء المرشحة من الحكام لادارة هذه المباراة محمد عادل ومحمد معروف ووامين عمر، فيما استقرت اللجنة على استبعاد محمود البنا من قائمة الحكام المرشحين لادارة هذا اللقاء ، رغم خبراته الكبيرة بسبب ادارته لمباراة الأهلى والمحلة اليوم ضمن مباريات الاسبوع ال23 للدورى الممتاز، ومن الصعب ان يدير البنا مباراتين متتالتين للأهلي.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، قد رفض طلب بيراميدز، بإسناد مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي لحكام أجانب.

وأعلن اتحاد الكرة أن هناك شرط للموافقة على طلب اى ناد لاستقدام حكام اجانب خهو ارسال طلب رسمى لاتحاد الكرة قبل موعد المباراة باسبوعين على الاقل ليكون هناك فرصة للجنة الحكام لاستقدام طاقم تحكيم قوى لادارة المباريات الصعبة.

ومن المقرر أن تستقر اللجنة على الطاقم التحكيمى لنهائى كأس مصر قبل المباراة ب48 ساعة على الأقل لإبلاغ الحكام قبل المباراة بوقت كاف.