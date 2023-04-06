خبير تحكيمى يكشف مدى صحة قرارات حكم مباراة الأهلى وغزل المحلة

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي، مدى صحة قرارات محمود البنا حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد واجه غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الـ23 من عمر منافسات بطولة الدوري، وانتصر فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية، بشأن مطالبة غزل المحلة بركلة جزاء إن "الكرة على مسافة متساوية بين المدافع ومهاجم غزل المحلة، ولا يوجد أي نوع من الإهمال في هذه الكرة، ولا توجد ركلة جزاء لصالح المحلة".

وعن ركلة جزاء الأهلي، أوضح "الكرة لمست اليد اليسرى للاعب غزل المحلة واليد كانت خارج نطاق الجسم فكان قرارًا ممتازًا من محمود البنا باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي".

وعن مطالبة لاعب الأهلي بركلة جزاء أخرى، أتم "كان يريد أن يخلق خطأ ولكن لا يوجد خطأ، لا توجد ركلة جزاء للأهلي ومحمود البنا كان موقعه هائلًا أثناء اللعبة".