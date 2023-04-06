طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الخميس يشهد استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.