الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصان فى حريق شقة سكنية بالفيوم

حريق شقة ببرج سكني
حريق شقة ببرج سكني

أُصيب مواطنين داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بشارع لطف الله بمحافظة الفيوم؛ بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النيران وتفحم الشقة بالكامل.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مامؤر قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة لطف الله إثر ماس كهربائي؛ مما أدى إلى اشتعال النيران.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة والسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي الشقق في البرج.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص وزوجته بحالة اختناق وحروق، وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

م صابين اختناق وحروق داخل شقة ببرج سكني شارع لطف الله الفيوم

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