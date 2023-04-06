15 رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم الخميس 6-4-2023

تهتم ربات البيوت بتجهيز وصفات سريعة للسحور بصورة يومية طوال شهر رمضان، حيث يتناول المسلمون طعام للسحور في الربع الأخير من الليل، ليبدأوا من أذان الفجر الصيام حتى أذان المغرب، وتعرض الدستور في التقرير التالي وصفات سريعة للسحور اليوم الخميس 6-4-2023.

وصفات سريعة للسحور.. بان كيك الكوسة

الكوسا : 1 حبة (مبشورة)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- دقيق : 10 ملاعق كبيرة

- جبن الشيدر : ربع كوب (مبشور)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الكوسا، والجزر، والبيض، والملح، والفلفل، والجبنة، و8 ملاعق دقيق.

إذا كان الخليط لا يزال سائلاً أضيفي ملعقتين إضافيتين من الدقيق.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار، ضعي ملعقة زيت ومقدار ملعقة مغرفة آيس كريم من خليط البان كيك، واطهي على كلا الجانبين لدقيقتين.

كرري نفس الخطوة مع باقي المقدار مع وضع ملعقة زيت عند كل كمية، وقدميه ساخناً.

وصفات سريعة للسحور.. فول مدمس بالزيت الحار

الفول : علبة (مدمس)

- عصير الليمون : 1 حبة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة (حار)

- الفلفل الحار : قرن (مقطع)

- الثوم : فص (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

طريقة التحضير

في مقلاة على النار ضعي الثوم المفروم وحركي حتى يتشوح.

أضيفي الفول وقومي بهرسه جيداً، وقلبي حتى يسخن.

أضيفي الفلفل الحار المقطع، والزيت الحار، وعصير الليمون، وقلبي جيداً حتى يمتزج الفول.

تبلي بالملح، والكمون، والشطة، وحركي حتى تختلط المكونات.

اسكبي الفول في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم.