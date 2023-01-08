الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

5 وصفات لحياة سعيدة

أسرة سعيدة
أسرة سعيدة

إن الحصول على حياة زوجية سعيدة يتطلب الكثير من الجهد والتضحية والالتزام من قبل طرفي العلاقة، فلا توجد حياة لا تتخللها مشكلات وعقبات وتحديات وأزمات، لكن هناك بعض الزيجات يتخللها تعميق الروابط بين الزوجين والبعض الآخر قد تؤدي تلك الأمور إلى  انهيار الحياة الزوجية برمتها.

وفي السطور التالية نقدم بعض النصائح لحياة زوجية سعيدة:

1-مشاركة المسئولية: ويقصد بذلك تحمل المسئولية في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر

إن أفضل يوم في حياة أي زوجين هو ذلك اليوم الذي يتحمل كل منهما نصيبه من المسئولية، ولا يتطلب ذلك تضحيات صعبة، على المدى القصير يكون من السهل تحاشي المسئولية وإلقاء اللوم على الطرف الآخر لكن على المدى البعيد فإن الاعتراف بالأخطاء وتحمل نصيبنا من المشكلة هو المؤشر الأقوى على التحول نحو الاتجاه الصحيح.

2-الأمل: كن مؤمنًا بأن بعد العسر يسرا

بمجرد أن يبدأ الزوجان في تحمل المسئولية فإن بذرة الأمل تغرس بينهما وتتمدد جذورها الضئيلة في أرض خصبة خالية من الأفكار السلبية حيال ما كان ينبغي أحدكما فعله أو حيال ما لم يفعله

إن الأمل يبقي على الحب حيًا بين الزوجين، ولو توقفت عن الأمل لا تنهي زواجك وطالما أننا نضع في مخيلتنا زواجًا أفضل ونؤمن بأننا سنستمتع به يومًا ما فإن معركتنا مع مشاكل الزواج يمكننا الفوز فيها 

3- التعاطف ومراعاة الآخر، يعني ذلك أن تضع نفسك مكان الآخر، تظهر الأبحاث أن معظم الصراعات الزوجية كان من الممكن حلها لو رأى كل شريك المشكلة بعيني شريكه، إن تفهم الآخر هو جوهر الحب بين الزوجين فتفهم الطرف الآخر يتطلب أن يتحاب الأزواج بالقلب والعقل في آن واحد إلا أن معظمنا يجيد التعامل مع شريكه بأحدهما فقط فبعضنا يشعر بألم الآخر بقلبه والبعض الآخر يحاول حل مشاكل الآخر بعقله

4- التسامح –الغفران، وهذا يداوي الجراح، نصيحة للأزواج من الممكن تجاوز أي أزمة بالمغفرة التي تأتي حين ينشرح صدرك لكرم الله ونعمته.. قال أحد الحكماء، إن الحب عشرة أجزاء ثلاثة منها للحب وسبعة لغفران الخطايا

5- الالتزام، عش محبًا لشريك حياتك كما وعدت، الالتزام يعمل عل الحفاظ على الإخلاص في العلاقة دون النظر إلى حالة المشاعر بين الزوجين وتصفه روث سينتر بقولها: ستجد أن النمل يلدغ، والبعوض يعض، وأنك تصاب بسوء الهضم بسبب سلطة البطاطس لكن في النهاية ستقول لشريكك معك للأبد لأن الحب هو اختيارك الذي اتخذته"

نصيحة أخيرة، دع رفيق الحياة كما خلقه الله حتى تتعلم منه ويتعلم منك

النصائح المسئولية حل مشاكل زوجية التعاطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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