الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام الدورة التدريبية لإنقاذ الغرقى في مركز شباب مدينة دمياط

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

اختتمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإتحاد المصري للغوص والانقاذ، تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية لأعضاء الجوالة وأعضاء مراكز الشباب، وذلك بحمام سباحة مركز شباب مدينة دمياط" الساحة الشعبية "بمحافظة دمياط " إدارة الشباب .

وتم خلال هذه الدورة التدريب على مهارات الإنقاذ من سحب الغريق، والتدريب على الغوص تحت الماء، والتدريب على الإسعافات الأولية، والتخلص من مسكات الغريق، والتدريب على السباحة العامة، كما يتم التدريب على مهارات كيفية الإنقاذ في حالة الغرق في حمامات السباحة بالأندية الرياضية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

نفذت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة  "إدارة البرلمان والتعليم المدني "بمحافظة دمياط اولي فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار ،فيما يفكر الشباب ، حوار من الشباب للشباب ، بمركز  شباب إستاد دمياط بإدارة شباب دمياط بحضور دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة .

تناول منتدى الحوار الوطنى الأول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل .

 

دمياط الشباب والرياضة محافظة دمياط الساحة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

سوهاج تستعد لاستقبال جثمان مدير أمن بورسعيد لدفنه بمسقط رأسه

«تاريخ المظاهر الفلكورية وفكرة مدفع رمضان» أبرز فاعليات ثقافة المنيا

ضبط 81 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى في دمياط

داليا مصطفى: عبّرت عن أصالة الزوجة المصرية وقدرتها على حفظ استقرار الأسرة والتجاوز عن الأخطاء

انطلاق موسم حصاد القمح.. و«التموين» تحذر: إجراءات صارمة لضمان التوريد

إصابة 4 أشخاص باختناق في حرائق بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى