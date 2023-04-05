ختام الدورة التدريبية لإنقاذ الغرقى في مركز شباب مدينة دمياط

اختتمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإتحاد المصري للغوص والانقاذ، تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية لأعضاء الجوالة وأعضاء مراكز الشباب، وذلك بحمام سباحة مركز شباب مدينة دمياط" الساحة الشعبية "بمحافظة دمياط " إدارة الشباب .

وتم خلال هذه الدورة التدريب على مهارات الإنقاذ من سحب الغريق، والتدريب على الغوص تحت الماء، والتدريب على الإسعافات الأولية، والتخلص من مسكات الغريق، والتدريب على السباحة العامة، كما يتم التدريب على مهارات كيفية الإنقاذ في حالة الغرق في حمامات السباحة بالأندية الرياضية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

نفذت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدني "بمحافظة دمياط اولي فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار ،فيما يفكر الشباب ، حوار من الشباب للشباب ، بمركز شباب إستاد دمياط بإدارة شباب دمياط بحضور دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة .

تناول منتدى الحوار الوطنى الأول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل .