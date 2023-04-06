الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-4-2023

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت الدواجن البيضاء 70 جنيهًا، وسط توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة مع إعفاء كمية من الدواجن المجمدة من الجمارك لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن الخميس  6-4-2023 .

سعر الفراخ اليوم 

  • سجت الفراخ البيضاء: 70 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • سعر الدواجن  الساسو: 86 جنيهًا.
  • دواجن أمهات بيضاء: 55 جنيهًا.
  • الفراخ البلدي: 110 جنيهات.
  • بياض أبيض سلك: 45 جنيهًا.
  • بياض أبيض أرضي: 50 جنيهًا.
  • بياض أحمر أرضي: 66 جنيهًا.

وافقت مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء على إعفاء 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

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وتاتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للسيطرة على أسعار الدواجن التي ارتفعت منذ عدة شهور إلى أسعار قياسية لم تسجلها من قبل مع ارتفاع معدلات التضخم، وأزمة الأعلاف التي دفعت بعض المربين إلى قتل الكتاكيت. 

سعر الكتاكيت اليوم 

  • كتكوت  أبيض 10 جنيهات.
  • كتكوت  ساسو 9 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 16 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 7.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور 11 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي 4.40 جنيه.
  • كتكوت هجين 6 جنيهات.
  • بط مسكوفي عمر يوم 25 جنيهًا.
  • بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيهًا.
  • بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيهًا.
  • بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيهًا.
  • بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 50 جنيهًا.

سعر البيض اليوم 

  • كرتونة بيض أبيض 93 جنيهًا.
  • كرتونة بيض أحمر 96 جنيهًا في المزرعة، يصل إلى  110 جنيهات للمستهلك.
  • البيض البلدي 110 جنيهات في المزرعة.
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