الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع الفراخ البيضاء .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2023

الفراخ
الفراخ

 

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل 71 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، متأثرة بارتفاع أسعار الاعلاف، حيث سجل سعر طن الصويا 36 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الذرة إلى 20 ألف جنيه للطن ، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 88.75 جنيه في المزرعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض  اليوم الأربعاء 5-4-2023

 

سعر الفراخ اليوم 

 

  • سعر  الدواجن البيضاء  71 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • سعر الدواجن الساسو   86 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • الفراخ امهات بيضاء  55جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • الفراخ الساسو     87 جنيه
  • الفراخ البلدي       115 جنيه
  • بياض أحمر أرضي      66 جنيه
  • بيض أبيض سلك  45 جنيه
  • بياض أبيض أرضي      50 جنيه
  • بياض أحمر سلك  64 جنيه

وأرجع بعض أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الفراخ إلى ارتفاع اسعار الاعلاف مقارنة بالشهور الماضية، وكانت أسعار الاعلاف هي السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بعد تكدس الاعلاف في الموانئ لعدة شهور مما دفع بعض أصحاب المزارع إلى اعدام الكتاكيت . 

«شعبة الدواجن»: لدينا زيادة فى المعروض وتوقعات بتراجع الأسعار

الذرة البرازيلي بـ 18000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم 

 

  • كتكوت  ابيض   من  جنيه 9إلى10 جنيه
  • كتكوت  ساسو   من  8 جنيه إلى 9 جنيه
  • كتكوت أبيض شركات    16 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان     8.25 جنيه
  • كتكوت ساسو      10 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
  • كتكوت بلدي 4.40 جنيه
  • كتكوت هجين      6 جنيه
  • كتكوت سمان أبيض      4 جنيه
  • كتكوت سمان أسمر       4 جنيه

 

سعر البيض اليوم 

  • كرتونة البيض الأبيض   88.75 جنيه  في المزرعة.
  • كرتونة البيض الأحمر    95.75 جنيه في المزرعة.
  • كرتونة البيض البلدي     103 جنيه في المزرعة.
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«الذرة الأوكرانى» بـ18200 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

 

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