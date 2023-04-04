ارتفاع الفراخ البيضاء .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2023

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل 71 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، متأثرة بارتفاع أسعار الاعلاف، حيث سجل سعر طن الصويا 36 ألف جنيه، وارتفع سعر طن الذرة إلى 20 ألف جنيه للطن ، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 88.75 جنيه في المزرعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم الأربعاء 5-4-2023

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 71 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الدواجن الساسو 86 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

الفراخ امهات بيضاء 55جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

الفراخ الساسو 87 جنيه

الفراخ البلدي 115 جنيه

بياض أحمر أرضي 66 جنيه

بيض أبيض سلك 45 جنيه

بياض أبيض أرضي 50 جنيه

بياض أحمر سلك 64 جنيه

وأرجع بعض أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الفراخ إلى ارتفاع اسعار الاعلاف مقارنة بالشهور الماضية، وكانت أسعار الاعلاف هي السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بعد تكدس الاعلاف في الموانئ لعدة شهور مما دفع بعض أصحاب المزارع إلى اعدام الكتاكيت .

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض من جنيه 9إلى10 جنيه

كتكوت ساسو من 8 جنيه إلى 9 جنيه

كتكوت أبيض شركات 16 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 8.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 4 جنيه

سعر البيض اليوم