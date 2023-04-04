«الذرة الاوكراني» بـ18200 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة ”أرجئيني“ 19200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة“ برازيلي” 19200 جنيه بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“ 18200 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الرفيعة ”محلى” 1770 جنيها، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجئيني ”19800جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 36300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44%: 34500 جنيه، فيما بلغ سهر طن كسب صويا 46 % محلى 35500 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات“ مستورد”: 36900جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500جنيه ”أرضه”، وبلغ سعر طن صويا هال فات 43 % ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه”، فيما بلغ سعر طن صويا هال فات 43 % ”محليا”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36 %: 24000 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 47000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلى” 46800 جنيه، فيما بلغ سعر طن ردة برين محلي 10700 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن النخالة الخشنة: 10900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، في حين سجل سعر حمل تبني 570 جنيها، فيما سجل سعر قيراط البرسيم: 850 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن“ بالطن”:

وسجل طن أعلاف بادي 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24950 جنيها للطن.، في حين سجل طن العلف ناهي 24800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف باديا ناميا بـ24600 جنيه للطن وسجل طن العلف بياضا ب 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % بـ21800جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 21600 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % بـ21350 جنيها.