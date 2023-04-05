الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشارك في إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية

جانب من المجلس
جانب من المجلس

شارك الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية مساء، اليوم الأربعاء، في إفطار مجلس القبائل والعائلات المصرية عقب تدشين مبادرة ( وطن واحد ) صباح اليوم لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية .

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أقيم حفل الإفطار الجماعي بمدينة المنصوره بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والإعلامي النائب مصطفي بكري، والمهندس الشوربجي عبدالحفيظ مدير مكتب هيئة القبائل المصرية بالدقهلية، والمستشارعبدالحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة ، والكاتب الصحفي حازم نصر ونقيب الصحفيين بالدقهلية، وممثلي القبائل المصرية بمختلف المحافظات،  وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والقيادات الشعبية ، وجمع غفير من المواطنين تخطي 3 آلاف مواطن .

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وفي بداية كلمته قال محافظ الدقهلية: «ابعث بإسم شعب الدقهلية برسالة شكر وتقديرإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لكافة الفاعليات والمبادرات الوطنية والمجتمعية والتي تعود بالنفع والفائدة علي جموع المواطنين وفي المقدمة اهالينا من الأسر الأولي بالرعاية».

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وأكد «مختار» على أن محافظة الدقهليه بكافة أجهزتها التنفيذية تتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع مجلس القبائل والعائلات المصرية من أجل إقامة العديد من المبادرات والفاعليات لخدمة اهالينا في مختلف مدن وقرى المحافظة .

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وثمن الدور المجتمعي الذي يقوم به مجلس القبائل والعائلات المصرية علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع أجهزة الدولة من خلال تدشين المبادرات وإقامة الفاعليات لدعم الأسر الأولي بالرعاية بمختلف القري والمدن المصرية .
 ومن جانبه قال «شيخ القبائل» خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهلية لدعمه الكامل لمجلس القبائل من أجل إنجاح هذه المبادرة وهذا المؤتمر وتدشين مبادرة ( وطن واحد ) من أجل تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية.

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 وأشار " الشيخ " كامل مطر " الي أن الهدف من مجلس القبائل هو العمل علي بث روح المحبة والمودة بين أطياف الشعب والتكاتف من أجل النهوض بالدولة المصريه في كافة القطاعات الخدمية.
 ومن جانبه أشار الاعلامي " مصطفي بكري " الي أن المنصورة بلد النضال والكفاح علي أرضها وقعت اكبر معركة عسكرية تصدي شعبها للحملة الفرنسية علي مصر وأسر ملك فرنسا لويس التاسع في دار ابن لقمان ، وفي سمائها دارت اكبر واطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث خلال حرب اكتوبر المجيدة ، وهي التي انجبت لمصر الاعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والثقافية والسياسية والعملية مثل الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق وام كلثوم وعلي باشا مبارك وغيرهم من الاعلام حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية.
 

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وعقب الانتهاء من حفل الإفطار الجماعي تم عقد مؤتمر مع كافة المشاركين في الحفل واهدي محافظ الدقهلية درع المحافظة الي رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية علي ما يقدمه المجلس من دعم للأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهليه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مجلس القبائل العائلات المصرية

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