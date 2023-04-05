القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين وسط الشارع في المطرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما وسط الشارع فى منطقة المطرية.

كان قد تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاي يدعى “محمد.ن” مصاب بطعنه بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، فتطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.