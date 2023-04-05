الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل تشريعية النواب: ترشيح خالد العنانى لرئاسة اليونسكو «اختيار رائع»

النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة ترشيح د. خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو اختيار موفق صادف أهله.

وأضاف الطماوي، أن العناني يملك سيرة ذاتية مميزة ويملك شخصية لديها القدرة والخبرة التي تمكّنه من رفع اسم مصر أمام العالم، مؤكدًا أن ترشيح العناني للمنصب الدولي الرفيع لاقي قبولاً شعبيًا جارفًا، وهو دليل على ذكاء الشعب المصري وإدراكه لقيمة أبنائه المتميزين.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب "علينا جميعًا مسئولية العمل ليفوز العناني بالمنصب الرفيع، فالمسئولية لا تقع على مؤسسات الدولة فقط، بل على الجميع شعبًا ومؤسسات، متوقعًا أنه حال فوز العناني بالمنصب ستكون هناك نقلة نوعية كبيرة في أداء منظمة اليونسكو، مختتمًا حديثه بأنه يتمني فوز العناني؛ لأنه شخصية وطنية تملك الكثير لمصر بل للعالم أجمع.

النائب ايهاب الطماوي اليونسكو وزير السياحة الدكتور خالد العناني المتميزين

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