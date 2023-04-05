«حكاوي القهاوي» يعرض قصة شاب حوَل «الخردة» لتماثيل فرعونية

عرض برنامج "حكاوي القهاوي"، قصة جديدة لتحويل شاب يدعى إبراهيم صلاح، لأعمال منحوتة من أشكال وتماثيل فرعونية من الخردة.

بدايته مع النحت

وقال إبراهيم خلال لقائه ببرنامج "حكاوي القهاوي"، مع الإعلامية رشا الجمال، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه من مركز "ملوي" بمحافظة المنيا، وأن حب النحت بدأ لديه من خلال رحلة مدرسية زار خلالها قرية "تونة الجبل"، ويوجد بها نقوش فرعونية وكان فيها تفاصيل كثيرة ومن هنا أحب الرسم.

وأضاف أن الصور ظلت في رأسه كثيرًا وبدأ بتشكيل الطمي لأشكال متعددة، وبعد انتهاء فترة الدبلوم عاد مرة أخرى للتشكيل وبدأ بالجبس حتى يكون مصدر دخله، وانتقل للقاهرة، وقام بالعمل في عدد من المصانع للنحت بالجبس والفايبر، ووقتها علم أنهم يمتلكون موهبة كبيرة وأنه بحاجة للتعلم.