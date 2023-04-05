تحريات مكثفة لحل لغز وفاة فتاة سقطت من علو داخل مدرسة بالعياط

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحرياتها لكشف غموض وملابسات سقوط طالبة من علو داخل مدرسة الثانوية الفنية بنات في مدينة العياط.

كانت قد تلقت غرفة عملية شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طالبة من علو داخل مدرسة الثانوية الفنية بنات بدائرة مركز شرطة العياط مما أسفر عن إصابتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين طالبة مصابة بكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.