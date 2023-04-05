الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يشارك في حفل إفطار جماعي لـ«عمال مشروع النظافة »

الإفطار
الإفطار

شارك الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي مع عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية والمديريات والجهات  الحكومية الذي تم تنظيمه تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء سامي علام  السكرتيرالعام المساعد ولفيف من أعضاء مجلسي النوب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والجامعة، والذي أقيم باستاد التربية والتعليم بحي مقبل.

وأكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة  العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية وعمال الخدمات المعاونة بالمديريات، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مطالباً إياهم  بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، احتفالية يوم اليتيم ، والتي نظمتها المحافظة، بمقر جمعية رعاية الأيتام، وبالتعاون مع مؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير  تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم وتفعيلا لمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة " التي تستهدف رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا خاصة من الأيتام.

وأعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على  المشاركة في مثل تلك الفعاليات والتواجد وسط أطفالنا لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم من المبادئ والقيم النبيلة التي دعت إليها كافة الشرائع السماوية، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان،  مؤكدا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وثمن محافظ بني سويف الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع

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إفطار جماعي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف النائب نادر نسيم الوحدات المحلية بني سويف بلال حبش

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