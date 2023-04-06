يستفيد منها 4 آلاف مسن.. 163 دارًا تغطى 22 محافظة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود 163 دارًا للمسنين بإجمالي 4000 مسن ومسنة في 22 محافظة.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، انه يوجد 192 ناديا للمسنين بإجمالي 30 ألف مسنة ومسن.

وأشارت إلى أن عدد مركز التأهيل يصل إلى 26 مركزا، إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن التي تقدمها الوزارة للمسنين بالمنازل، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

وأوضحت أنه تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق هذا بالإضافة إلي اعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضا عنهم اضافة الى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.

وتابعت أنه يتم العمل على ضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، حيث تقدم الدعم النقدى لهم من خلال معاش كرامة لعدد 700 ألف من كبار السن بإجمالي يقدر بـ 4مليارات و700 مليون جنيه يواكب ذلك توفير بطاقات تموين لهم وتأمين صحى هذا ويخضع لمظلة التأمينات والمعاشات 4.5 مليون مواطن تقريبا.

ولفتت إلى أن عدد كبار السن يقدر بـ 7 ملايين مواطن، مشددة على أن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وتم تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين و تطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلي طاقة بناءة.

مكاتب المسنين

وضعت الوزارة شروطا للاستفادة من خدمات مكاتب المسنين وهى:

- بلوغ سن 60 عاماً للرجال و55 للسيدات.

- الالتحاق بعضوية أحد أندية المسنين المحيطة بالسكن.

- الالتزام بقواعد وأسس وضوابط العمل بالمكتب.