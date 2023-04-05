«بصل أخضر ورنجة».. يسرا اللوزي تكشف: كيف تدخل في نوم عميق

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تعاني من القلق والتوتر، وهذا يجعل من حولها يشعرون دائماً بالتوتر، مشيرة إلى أن الدكتورة النفسية هي مخزن الأسرار لها حالياً، كما نصحت أي شخص لديه مشكلة نفسية من الممكن أن تلحق الضرر به، أن يلجأ إلى طبيب نفسي.

وأضافت يسرا، عبر "برنامج يا تقر يا تفر" على شبكة "راديو النيل"، أنه بعد مرور عمرها نص الثلاثينات، شعرت بنضج أكثر وأصبحت تقيم نفسها أفضل، متمنية أن تسافر إلى جزيرة بمفردها، وتقيم فيها بدون هاتف ومعها كتاب وموسيقى، وتجلس بمفردها على البحر.

وقالت يسرا عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة لينا صالح: "أول ما تزوجت، زوجها كان بيعرف يخرج مواقف لذيذة عشان يفاجئني ويبسطني، بس بعد الخلفة خلاص".

وأكدت يسرا اللوزي أنها تقوم بحظر أي شخص من حياتها ومن وسائل التواصل الاجتماعي، في حالة تجاوزه، كما تؤكد أنها تعلمت أن تعطي لنفسها فرصة ثانية، وأن تسامح نفسها وغيرها.

وكشفت أنها كانت ترغب في دراسة القانون الدولي، مؤكدة عدم وجود مجال انجذبت له أكثر من التمثيل، رغم أنها لم تخطط للدخول في هذا المجال من البداية.

وأضافت يسرا أن لديها مشاكل في النوم، وقالت: "لما أحب أنام بطلع علبة رنجة، وأقطع بصل وبصل أخضر، مع كوباية شاي وبعدين أدخل السرير".

وأكدت، أن "الغدر" من الأمور التي تخيفها، وكذلك تخاف من أن يعاهدها شخص وتتفاجئ بغدره.

وأضافت أنها في أوقات كثيرة كانت تتصل بمدير أعمالها في الفجر، لتبلغه بقرار اعتزالها رغم ارتباطها بأعمال وتصوير مشاهد.

أما عن أحلامها، تقول يسرا إنها تحلم أن تكون راضية عن نفسها، وأن يشيد بها الجمهور كممثلة قوية طورت من نفسها وأدائها.