برلمانية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتحذر من الانفجار

حذرت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من التصعيد الخطير، الذي يقيد من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قائلا: إن الممارسات الأحادية والسافرة من جانب قوات الاحتلال اللإسرائيلي، وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وغيرها، تقوض جهود السلام.

وأدانت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات على المصلين والمعتكفين، مشيرة إلى أن ما حدث انتهاك للقوانين والأعراف الدولية. وتجاوز خطير يهدد بانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن ما يحدث يؤجج مشاعر العنف والغضب، لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، محذرة من نتائج هذا التصعيد المتكرر فى المسجد الأقصى.

ووصفت النائبة ولاء التمامي ما يحدث بالتعدى الصارخ على حرية العبادة وتجاهل للقانون الدولى والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات، التي تروع المصلين خلال شهر رمضان الكريم.

ودعت التمامي المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته إلى وضع حد لتلك الاعتداءات ومطالبة القيادة الإسرائيلية بالكف عن الاستفزاز.

وجددت تحذيرتها الشديدة من التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن الدعوات الإسرائيلية لتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك على مدار شهر رمضان المبارك، مناشدة: كافة هيئاته ومنظماته والأحرار، في مختلف أنحاء العالم تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.