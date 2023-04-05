النيابة تباشر تحقيقاتها في نصب مقاول على المواطنين بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة اتهام مجموعه من المواطنين لمقاول بالنصب عليهم وسرقة أموالهم، نظير شراء شقة سكنية من العقارات المملوكة له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قامو بشراء شقق سكنيه بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باعوا الشقة الواحده لأكثر من خمسة أشخاص من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

كما تبين أن العقار الواحد يحتوى على 16 شقة سكنية، وأن المتهم باع الشقق السكنيه للعقارين، بمقدم مالي من كل شخص بمبلغ يتجاوز الـ20 مليون جنيه.

وبدأت الواقعة بتلقي عدة بلاغات من عشرات المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من مقاول شهير، بمنطقة عين الصيرة، حيث أقدمت علي شراء شقق سكنيه في عقارات ملك المتهم، وتلقي من كل منهم مبالغ تجاوزت النصف مليون جنيه، ثم اكتشفوا بعد ذلك أن المتهم باع الشقه الواحده لأكثر من شخص، فتوجهو الي قسم الشرطة لتحرير بلاغات ضده.

وتبين أن المتهم يدعى "س.ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.