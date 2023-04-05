أمين سر «تضامن الشيوخ»: الحوار الوطني سيقدم رؤية متكاملة لكل القضايا الراهنة

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني المزمع انطلاقه في 3 مايو المقبل، سيقدم رؤية متكاملة لكافة القضايا والازمات الراهنة، وذلك للتنوع الكبير الذي يشهده الحوار من خلال المشاركين فيه ،حيث يشمل ممثلين عن جميع فئات الشعب والنقابات والتعاونيات والشباب والمرأة والأحزاب والخبراء والشخصيات العامة وغيرهم من أصحاب الخبرات الثقيلة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني منذ احتفالية افطار الأسرة المصرية رمضان الماضي2022، كانت رسالة طمأنة لجميع القوي السياسية في مصر، من خلال منح مساحات مشتركة للجميع للتعبير عن أرائهم ومناقشة قضايا الوطن وهمومه على مائدة واحده.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تتوافق القوى السياسية والاحزاب على إعلاء مصلحة الوطن أولا، من اجل مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة، والتوصل لحلول جذرية تسهم في المضي قدما نحو البناء والتنمية وبلوغ مرحلة الاصلاح الشامل لجميع المؤسسات.

وأوضحت «إسحق» إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية السريعة لمقترح مجلس امناء الحوار الوطني، حول تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، تأكيد على نزاهة وشفافية جميع الاستحقاقات الدستورية القادمة سواء انتخابات أو استفتاءات.