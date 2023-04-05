الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين سر «تضامن الشيوخ»: الحوار الوطني سيقدم رؤية متكاملة لكل القضايا الراهنة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني المزمع انطلاقه في 3 مايو المقبل، سيقدم رؤية متكاملة لكافة القضايا والازمات الراهنة، وذلك للتنوع الكبير الذي يشهده الحوار من خلال المشاركين فيه ،حيث يشمل ممثلين عن جميع فئات الشعب والنقابات والتعاونيات والشباب والمرأة والأحزاب والخبراء والشخصيات العامة وغيرهم من أصحاب الخبرات الثقيلة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني منذ احتفالية افطار الأسرة المصرية رمضان الماضي2022، كانت رسالة طمأنة لجميع القوي السياسية في مصر، من خلال منح مساحات مشتركة للجميع للتعبير عن أرائهم ومناقشة قضايا الوطن وهمومه على مائدة واحده.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية أن تتوافق القوى السياسية والاحزاب على إعلاء مصلحة الوطن أولا، من اجل مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة، والتوصل لحلول جذرية تسهم في المضي قدما نحو البناء والتنمية وبلوغ مرحلة الاصلاح الشامل لجميع المؤسسات.

وأوضحت «إسحق» إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية السريعة لمقترح مجلس امناء الحوار الوطني، حول تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، تأكيد على نزاهة وشفافية جميع الاستحقاقات الدستورية القادمة سواء انتخابات أو استفتاءات.

النائبة رشا اسحق لجنة حقوق الانسان مجلس الشيوخ الحوار الوطنى رؤية متكاملة

الأكثر قراءة

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

بينها إقرار «الأدنى للأجور».. 5 قرارات للحكومة اليوم

وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل لشمال إفريقيا تعزيز التعاون بالقطاع الصحى

ضبط شحنة مخدرات بـ2.9 مليون جنيه فى الإسكندرية

رئيس الرقابة المالية: الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في مجتمع الأعمال

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للتهنئة برمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى