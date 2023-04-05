الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ

مجلس جامعة الدول
مجلس جامعة الدول العربية

دعا الأردن بالتنسيق مع دولة فلسطين، ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفًا مرفوضًا ومدانًا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

وأكد الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسئولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة. 

وفي وقت سابق، دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي، ممثلًا بالدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية.

وأدانت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، وإصابة واعتقال مئات المصلين والمعتكفين.

وطالبت الجامعة الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، محذرة من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.

وشدد أبوالغيط على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين، إذا لم يوضع حد لها.

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