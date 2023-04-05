كولر يحذر لاعبي الأهلي من صحوة غزل المحلة بعد خسارة الزمالك أمام المصري

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلى جلسة مع لاعبي الفريق الأول في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر أكد للاعبي الأهلي أن مواجهة غزل المحلة صعبة ويجب على الجميع التركيز فيها واستمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيق الهدف بالتأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني شدد في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة الأداء الجيد خلال المباراة وتحقيق الفوز للاستمرار في صدارة المسابقة وتوجيه رسالة للمنافسين أن الفريق قادر على حسم البطولة مبكراً

وحذر كولر اللاعبين من صحوة زعيم الفلاحين لاسيما بعد مشاهدة ملخص خسارة الزمالك أمام المصري أمس الثلاثاء ومنح الفريق فرصة لتوسيع الفارق في النقاط مع الغريم التقليدي بشرط حسم الفوز اليوم علي المحلة.

وأضاف المصدر أن السويسري طالب من لاعبي الفريق غلق ملف مباراة الهلال السوداني وأصبحت في ذاكرة التاريخ ولن نقف أمامها كثيراً ليست مباراة حسم اللقب ومازال أمامنا الكثير لتحقيقه.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد الثنائي سامي قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة.