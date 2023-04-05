الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنانون ينعون والد دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني

نعى العديد من الفنانين والد الفنانة دينا الشربيني، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني، أمس وفاة والدها محمد الشربيني، عبر حسابها على موقع الفيديوهات الصور والصور الشهير "انستجرام"، قائلة:"توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".

وكتب المطرب عمرو دياب عبر حسابه على تويتر:"خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

وقالت الفنانة شيرين رضا على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”:“إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي للعزيزة دينا الشربيني في وفاة والدها.. رحمة الله عليه وربنا يصبرهم”.

وأضافت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية الاستوري على “انستجرام”:“البقاء لله اللهم ادخله برحمتك في عبادك الصالحين”.

وكتبت الفنانة كندة علوش على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله والد صديقتي وأختي دينا الشربيني السيد محمد الشربيني.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني محمد الشربيني عمرو دياب الفنانة شيرين رضا

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