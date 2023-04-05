نقيب الأشراف: اقتحام الاحتلال للأقصى عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع

أدان السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بشدة قيام جنود قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، دون مراعاة لحرمة العبادة أو اعتبار لقدسية الزمان والمكان، هو عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى ضرورة وقف تلك الممارسات الانتهاكية في حق المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المُعظّم، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات العدوانية تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتستفز مشاعر المسلمين في العالم كله.

وطالب نقيب السادة الأشراف، المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الصارخة التي تتم بحق المصلين والمسجد الأقصى، دون مراعاة لقدسية وحرمة الزمان والمكان.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.