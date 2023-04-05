الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التنظيم والإدارة»: فتح باب التقديم لوظائف جامعة المنصورة لمدة شهر.. وهذه الشروط

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - عبر بوابة الوظائف الحكومية - عن حاجة وزارة التعليم العالي لشغل وظائف خالية بجامعة المنصورة، في تخصصات رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

ويمتد التقديم في وظائف جامعة المنصورة خلال الفترة بين 4/4/2023 حتى 10/5/2023، ويلتزم المتقدم باستيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.

وترفق طلبات شغل الوظائف الخالية بالمستندات الآتية:

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - إنجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- يرفق بالطلب عدد (1) أصل، عدد (7) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وزارة التعليم العالي جامعة المنصورة وظائف خاليه

الأكثر قراءة

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

غرق فتاة فى مياه «بحر أبوالأخضر» بالشرقية

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

بعد انتشاره عالميًا.. أبرز معلومات عن فيروس «ماربورج»

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة النقل فى 6 تخصصات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»