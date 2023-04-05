«التنظيم والإدارة»: فتح باب التقديم لوظائف جامعة المنصورة لمدة شهر.. وهذه الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - عبر بوابة الوظائف الحكومية - عن حاجة وزارة التعليم العالي لشغل وظائف خالية بجامعة المنصورة، في تخصصات رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

ويمتد التقديم في وظائف جامعة المنصورة خلال الفترة بين 4/4/2023 حتى 10/5/2023، ويلتزم المتقدم باستيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.

وترفق طلبات شغل الوظائف الخالية بالمستندات الآتية:

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - إنجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- يرفق بالطلب عدد (1) أصل، عدد (7) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.