«المسجد الأقصى» يتصدر الترند.. آخر حلقات «الإرهاب الإسرائيلى»

تصدر المسجد الأقصى ترند موقع "تويتر"، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، ومحاصرة عدد من المقدسيين المعتكفين داخله، في محاولة لإخلائهم من المسجد.

وتفاعل الآلاف من رواد تويتر، مع هاشتاج "المسجد الأقصى"، إذ وصل إلى 108 آلاف تغريدة، فيما تفاعل مايقرب من 60 ألف تحت هاشتاج "فلسطين".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر "فيسبوك" وغيرها من المواقع مع الحادث، ونشروا صورا لاقتحام القوات الإسرائليلية المسجد الأقصى وما أسفر عنه، داعين الله أن يرفع عن الشعب الفلسطيني تلك "الغمة".

وجاء على رأس المتفاعلين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، الفنان فتحي عبدالوهاب، مطالبا متابعيه بالدعاء للشعب الفلسطيني.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ادعو للشعب الفلسطيني في صلاتكم.. الصور دي للمسجد الأقصى من شوية".

وأضاف: "والمصلين تم تقييدهم داخل المسجد بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى في وقت الصلاة وإطلاق النار والاشتباك مع المصلين".

آخر المستجدات المتعلقة بمعتقلي المسجد الأقصى

أفاد موقع "القدس البوصلة"، بأن هناك نحو 400 معتقل ينحدرون من مدينة القدس ومحافظات الضفة الغربية والداخل المحتل، كما أن جميع المعتقلين نقلوا إلى مركز تابع لـ "حرس الحدود" في منطقة عطروت وأعلن عن نقل شابين مقدسيين إلى مركز تحقيق المسكوبية تمهيدا لعرضهما على المحكمة.

فيما تم الإفراج عن مجموعة من المعتقلين بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ولم يتم التحقق من وجود إفراجات غير مشروطة.

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى

وأدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، فجر اليوم الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم من النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا فى أيام شهر رمضان المبارك.

وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبة بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى

واعتدت القوات الإسرائيلية، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، بعنف على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المرابطين داخله خلال شهر رمضان المبارك، حسبما نشر موقع "مفزاك راعم" الإسرائيلي.