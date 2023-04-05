6 شعراء فى الأمسية الرمضانية الرابعة ببيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر أمسية للشعراء أحمد العراقي، بكري عبد الحميد، زين الرزيقي، محمود الكرشابي، محمود مرعي، يحيى سمير، وقدّم الأمسية الشاعر حسبن القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، وذلك في تمام التاسعة مساء أمس الثلاثاء 4 أبريل 2023 في مقر بيت الشعر بالأقصر.

بدأت الأمسية بالشاعر أحمد العراقي صدر له: ديوان نشرة أخبار الأتوبيس- فأصبح يقلب كفيه، وله تحت الطبع ديوان "أنا قلبي واحة صفا".

ومما قرأ من شعره:

قبل ابتداءِ النزِف من

عين الصباح ببرهةِ

وعلامة استفهام وقتي المنقضي

لا تنتهي

من شِقوتي

مَرَّ الرفاقُ

تعجبوا لما رأوا

نهرًا تيمَّمَ في دموع قصيدتي

باتت هنالك دمعة

خبأتها

في بسمة البنت التي

ضحك الصباح بوجهها

حين استطابت قهوتي.

بكري عبد الحميد

ثم تلاه الشاعر بكري عبد الحميد قاص وروائي وشاعر عامية، صدر له عدة أعمال، منها ديوان «الضل رامى على البيبان حيرته»، ورواية «بوابات الرحيل» كما فاز بجائزة «بهاء طاهر» لأدباء مدينة الأقصر، وذلك عن ديوانه «ملامح موت بطيء»

في مقطافي

أنا اللي باجمع الحكايات من الجدات

واصير للكل نيل وافي

وانا اللي شهدت يوم نزلوا

ملايكة الرحمن على كتافي

ملايكه نزلوا بالتسابيح

صلاة تراويح في جامع عمرو

فطار مغرب في حارة سد

وجيت للحضرة دي بالأمر

أنا لفيت بلاد الله لخلق الله

وانا حافي

ثم تلاهم الشاعر زين الرزيقي من مواليد محافظة الأقصر 1997م، تخرج في كلية الصيدلة، قسم الصيدلية الإكلينيكية، جامعة أسيوط.

صدر له من على الهاوية – ديوان بالعامية المصرية عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة العامة للكتاب 2019م، حدي الغريب – ديوان بالعامية المصرية عن سلسة النشر الإقليمي بهيئة قصور الثقافة 2021م، ندبات العديد – ديوان بالعامية المصرية عن دار فهرس للنشر والتوزيع 2022م، على بُعد خطوة- ديوان بالعامية المصرية عن سلسلة ديوان الشعر العامي بالهيئة العامة للكتاب 2023م.

الرزيقي

ومما قرأ من شعره:

أنبح منفردا في وجه الأيام

ولم يبقَ لي..

سوى الفُتات الذي ما يزال،

كما كان قديمًا،

يُخبَز من أعين حبيبتي، وخصرها

يرسم لي الطريق

لأقتفيه فوق ظلالي على الأسفلت

نحو عتبات البيوت التي..

حينما لبيت نداءها

لم اجدها!.

الكرشابي

ثم تلاهم الشاعر محمود الكرشابي شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، الأمين العام لمجلس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر فرع الأقصر (سابقًا).

صدر له "رحيل أول" /ديوان شعر/ 2014م / قصور الثقافة، "كشحاذ يمسك دفترًا" / ديوان شعر /2016 م/ الهيئة العامة للكتاب.

في صبيحة عيدٍ

اِلتقيا

ولدٌ وبنت

كان الولدُ يزورُ قبر أمّه

وكانت البنتُ تزورُ قبر أمّها

ومصادفةً؛ كان القبران لَصِيقين

وقعت البنتُ من قلب أمّه بمكان..

وكذلك وقع الولدُ...

في عيدٍ قادم

أتيا

رجلٌ وامرأةٌ

يحملان طفلًا

راح يحبو بين قبرين لصيقين

في أوقات فراغها

تعملُ الجبّانةُ خاطبةً

مرعي

محمود مرعي شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، نشرت له أعمال فى العدید من الصحف والمجلات الأدبية، ومما صدر له " دیوان: ممنوع من الھم- ھیئة قصور الثقافة. دیوان: شبابیك ع الشط - ھیئة قصور الثقافة. یومیات إیبي دار الھلال سلسلة روایات تاریخیة.

أُرتبُ الأشياءَ

دونَ مبررٍ

أضعُ الحقيقةَ

داخلَ الصندوقِ

والكذبَ المثابر

في الحقيبةِ

دونما إثمٍ

صككتُ البابَ

دونَ حبيبةٍ

كانت تراودُ مقلتيَّ

بحاجبٍ

ما زينتهُ

خديعةٌ

ولا انتهى بمرارةِ الثوارِ

كنتُ مخادعًا

كساقيةٍ تدورُ

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر يحيى سمير كامل شاعر من محافظة الأقصر - مصر

عضو عامل في نادي أدب الأقصر ورئيس لنادي أدب الأقصر حصل على المركز الثاني في المسابقة الأدبية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ومما قرأ من شعره من العامية المصرية:

وبرغم إن الشمس مش عارفة

تنور حتة من قلبي اللي ضلّم من سنين

إلا أنتي كنتي في طلتك شمسين

عارفة تخشي القلب من بابه العنيد

وبرغم إن الباب حديد

عديتي فيه

وسكنتي جوّايا

أنا مش هلومو بكلمتين

ولا حتى مرة هجلده لسنين عجاف

مهو ياما شاف

وأهو عمره مش هيطول كتير

وأهو فيكي مات