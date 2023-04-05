بيراميدز يوضح حقيقة توزيع نسبة تذاكر مباراة الأهلى لجماهير الزمالك

قال المهندس عمر مدحت، مدير نادي بيراميدز، إن مجلس الإدارة يعتز بكل جماهير الكرة المصرية، بمختلف انتماءاتها، وينفي جملة وتفصيلا ما يردده البعض حول نية بيراميدز شراء التذاكر المخصصة لمباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، وإهدائها إلى جماهير الفرق المنافسة وخاصة جماهير الزمالك من أجل حضور اللقاء.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجاري موعدا لمباراة نهائي كأس مصر في نسخة العام الماضي، والتي تجمع بين بيراميدز والأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المدير التجاري أن ما يتردد حول رغبة النادي في شراء التذاكر لحرمان جماهير المنافس من حضور اللقاء، هو كلام عار تماما من الصحة، لأن النادي يحترم كافة الجماهير المصرية وحريص كل الحرص على عودة الجمهور للملاعب ووجودها بأفضل صورة، موضحا أن السيستم الخاص بشركة تذكرتي الذي تتم عليه عمليات بيع تذاكر المباريات لا يسمح إلا لمن هو مشجع للفريق بحجز التذاكر الخاصة بفريقه فقط وبالتالي لا يمكن لمشجع فريق آخر شراء تذاكر بيراميدز في النهائي.

وأضاف أنه يعتز كثيرا بجمهور نادي بيراميدز الذي بدأ يتزايد وينمو بصورة تدريجية مؤخرا، وموجها إليهم الدعوة لحضور مباراة النهائي ودعم الفريق ومساندته في هذا اللقاء الهام، وتشجيعه بهدف تحقيق أول بطولة في مشواره.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في التاسعة والربع من مساء الأربعاء على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويغيب رمضان صبحي بسبب شعوره ببعض الإجهاد وتفضيل الجهاز الفني راحته، بجانب استمرار تأهيل فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.