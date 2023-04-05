الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

موسم درامي قوي تشهده شاشات العرض العامة والمشفرة رمضان هذا العام ، مما يعيد للدراما المصرية مكانتها المستحقة ، من خلال مسلسلات لا يستطيع أحد أن ينكر كم الجهد المبذول في أغلبها لخروج كافة عناصرها الفنية بالشكل الأمثل ، المهم هنا هو أن النتيجة مبشرة حتى الآن ، حيث نستطيع بالفعل أن نلحظ تنوع المسلسلات المعروضة كمائدة قادرة على إرضاء كافة الأذواق مع الاحتفاظ بالنكهة الخاصة لكل نوع ، كمُشاهد من حقك أن لا تُعجب بكل ما تحمله هذه المائدة في نفس الوقت ، ولكن من المؤكد أنك ستجد أكثر من مسلسل سيفتح شهيتك لمتابعته و يحوز على إعجابك .   
الدراما التاريخية 
عودة الدراما التاريخية هذا الموسم من أهم عوامل تميزه ، حيث غابت لسنوات عن مشهد الفن المصري بالرغم من حاجتنا الماسة إلى تقديمها ، خاصة في هذا الزمن بعد تقلص القراءة واتجاه الناس للمرور السريع عبر مواقع الانترنت التي افتقر معظمها لمصداقية المعلومة أو أمانة وعمق الطرح ، هذا العام نرى مسلسل " رسالة الإمام " الذي يحكي سنوات عاشها الإمام الشافعي في مصر ، اللافت هنا ليس عودة هذا النوع من المسلسلات فحسب ، بل الجدية الشديدة الواضحة تماما خلف صناعة عناصر هذا المسلسل ، تتر بدايته يؤكد لك أن صنّاعه على وعي تام بأن عنصر الكتابة هو العمود الفقري لأي عمل درامي ، ستكتشف تحت هذا البند وجود 15 متخصص في السيناريو والحوار والبحث التاريخي وتطوير المعالجة  وتدقيق اللغة ، إذن نحن مبدئيا أمام عمل يدرك صانعوه جدية التصدي لعمل تاريخي أو تاريخي ديني كما يصنفه البعض ، الملاحظ هنا ليس فقط ضخامة الفريق المتخصص ، بل اللجوء لمشرفين موهوبين لخلق منتَج نهائي متناغم غير مصاب بالتشتت ، هنا كان الدور لمحمد هشام عبية للإشراف على الكتابة والحوار ، و مريم نعوم وأحمد بدوي للإشراف على تطوير المعالجة  الدرامية ، بعد المشاهدة وإعمالا بقاعدة العبرة بالنتائج ، سنجد أننا بالفعل أمام كتابة متميزة للغاية ، حوار بليغ وسلس ، و بطل من لحم ودم ، يحب ويكره ، يخاف ويغضب ، يفحم ببلاغة ، ويناقش بوعي وحكمة ، جدير بالذكر هنا الإشارة إلى الاختيار الذكي لشخصية الشافعي بالتحديد لتجسيد حياته و عرض أفكاره في مسلسل ، بهدف تأصيل الاشتباك مع التطرف ومواجهته بذكاء و شجاعة ، وهو ما يفسر جنون الإخوان ورموز الظلام المتجلي على منصاتهم حيث وصفوا المسلسل من خلالها بالجريمة التي لا تغتفر ! 
حرفية الكتابة 
من الواضح تماما في هذا الموسم التعامل بجدية أيضا مع عنصر الكتابة بشكل عام ، هناك حرفية واضحة في صناعة الشخصيات ، وخلق أحداث لاهثة و قوية تشوق المشاهد لمعرفة جديدها بعد نهاية كل حلقة ، أخص بالذكر "جعفر العمدة ، خيانة مشروعة ، عملة نادرة ، الكتيبة 101 " فبالرغم من تنوع المسلسلات الأربعة مابين الدراما الاجتماعية والشعبية والصعيدية والحربية ، إلا أن صنعة الكتابة جاءت متميزة للغاية في كل منها ، وهو ما ينطبق على مسلسلات جيدة أخرى مثل " مذكرات زوج ، سوق الكانتو ، رشيد ، الهرشة السابعة  " أتوقع أن يعاد اكتشافها عند إعادة عرضها بعد انتهاء رمضان.
الكوميديا
قدم موسم هذا العام عددا من المسلسلات الكوميدية أبرزها " الكبير7 ، كامل العدد ، الصفارة " بالإضافة إلى  "جت سليمة ، كشف مستعجل " في النصف الثاني من رمضان ، للعام السابع حاول  صُنّاع مسلسل "الكبير" الحفاظ على شعبيته من خلال خلق مواقف جديدة لشخصياته المحببه لدى الجمهور مربوحة وجوني ونفادي ، بالإضافة إلى مواكبة الظواهر الاجتماعية الجديدة ، وهو ما ميز المسلسل خاصة في جزئه السادس ، هذا العام يعرض المسلسل ظاهرة هوس الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وغيرها ، حيث قدمت أيتن عامر دور بلوجر شهيرة تدعى شروق ، تتعرف إلى جوني من خلال أحد برامج صناعة المحتوى ، لنكتشف من خلالها زيف وسطحية عدد من أفراد هذه الفئة ،  قدم مسلسل "كامل العدد" أيضا معالجة حديثة لفيلم "عالم عيال عيال" (المأخوذ عن أحد الأفلام الأمريكية)  اتسمت باللطف والعذوبة ونجحت في إمتاع المُشاهد رغم تكرار الفكرة ، وهو ما ينطبق على مسلسل "الصفارة" حيث استطاع أحمد أمين بصفته بطل العمل ،  والمشرف على كتابته ، أن يخلق كوميديا حقيقية تؤكد استحقاقه لحمل مسؤولية البطولة المطلقة التي أتمنى أن تمتد للسينما في السنوات المقبلة  .

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