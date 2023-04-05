في الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام.. الشافعي: ينكسر عود العدل عندما يُظلم بريء واحد

في أحداث الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، إلى الطريق حيث يصطحب الإمام الشافعي ونجله السُرّي ليطمأن الأخير بنفسه على وصول نجل الشافعي لداره.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

خلال توجه الشافعي من الجامع الكبير إلى منزله، في الحلقة الـ13 من مسلسل رسالة الإمام، يتطرق الشافعي والسُري الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان حمزة العيلي، إلى محادثة جانبيه في الطريق إذ يقول الأخير: "في مثل هذه الأوقات المضطربة تقع السرقة والنهب والقتل لكن ذلك لن يطول، ما حدث اليوم ما هو إلا رجوع العود إلى استقامته"، لكن الشافعي يقول: "ينكسر عود العدل عندما يُظلم بريء واحد"، ليرد عليه السُرّي "لا ظلم لأحد إن شاء الله".

يطلب السُري من الشافعي أن يكون لهم عونًا إذ يقول "ما أحوجنا إلى تناصح أمين نسترشد برأيه"، ليجيبه الشافعي قائلًا: "الموعظة للعوام.. النصيحة للإخوان.. أما التذكرة فهي للخواص"، يرد عليه السُرّي "نعم القول.. لقد شاهدت ما فعلته اليوم يا إمام أعجبت به بشدة، تجاهلت كل شيء وتصاغرت كل الأمور أمام إصرارك على إلقاء درسك في الجامع الكبير.

يرد عليه الشافعي قائلًا "هذه هي داري شكرًا لك على ما فعلته مع أبي عثمان وأصلح الله حال البلاد والعباد، اسمح لي فهناك نساء مكلومات على هذا الرجل"، يجيبه السُرّي "أراح الله قلوبكم جميعًا، إن احتجت أمرًا يا إمام لا تنسى أني دائمًا موجود".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".