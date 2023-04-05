الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام.. «السُرّي» يفرج عن نجل الشافعي

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في أحداث الحلقة 13 من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يحاكي سيرة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى دار لجند، حيث يوجد السُرّي الذي يسأل هو الآخر عن ابن الشافعي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

داخل دار الجند، في الحلقة الـ13 من مسلسل رسالة الإمام، حيث يوجد السُري الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان حمزة العيلي، يسأل عن ابن الشافعي، ليرد عليه الجندي صالح بأنه علم أن ابن الشافعي قبض عليه بعد أن علم بخبر اختفائه، وهو يقبع الآن في السجن.

ينظر إليه السُرّي ويطلب منه أن يفرج عن نجل الشافعي ويقول للجندي "أخرجه وتأكد من وصوله إلى دار أبيه سالمًا"، لكنه يطلب منه أن ينتظر.

تعود كاميرا المخرج الليث حجو إلى داخل المسجد حيث يوجد الشافعي وأهالي الفسطاط ممن كانوا يبحثون عن نجله، ويدخل عليهم عامل المسجد مسرعًان ثم ينهض الشافعي للبحث عن نجله بنفسه.

وأثناء توجه الشافعي إلى باب المسجد، يفاجئ بقدوم نجله إليه وبصحبة السُرّي، ثم يحتضنه الشافعي فرحًا بعودته إليه.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".