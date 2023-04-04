الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقوبات قاسية على 4 لاعبين من الزمالك بعد الخسارة من المصرى

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تجميد 4 لاعبين بعد الهزيمة الأخيرة من المصري.

وأكد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: "قررنا تجميد 4 لاعيبة مش هيلمسوا كورة تاني في الدوري".

وتابع: "سيتم خصم 25% من عقودهم هذا الموسم، و30% من المواسم المقبلة".

يذكر أن الزمالك تعرض للهزيمة السادسة هذا الموسم، بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة يحتل بها المركز الخامس، في حين رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز السابع.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بثلاثية مقابل هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 31نقطة يحتل بهم المركز السابع.

الزمالك نادي الزمالك المصرى جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصرى البورسعيدى

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