عواطف عبدالرحمن: نقابة الصحفيين لم تتوقف أبدا عن الدفاع عن شرف الوطن

قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن نقابة الصحفيين لم تتوقّف أبدًا في الدفاع عن شرف هذا الوطن.

وأضافت "عبد الرحمن"، خلال احتفال النقابة بمرور ٨٢ عامًا على إنشائها، أن الجمعية العمومية للنقابة أعطت نبضها الحقيقي للنقيب الجديد خالد البلشي، وأثبتت للمصريين والعالم أن تاريخ نقابة الصحفيين هو تاريخ مصر.‏

فيلم تسجيلي عن تاريخ إنشاء نقابة الصحفيين

وبدأت احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 82 سنة على إنشائها، بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، كما تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة والوطن.

وقال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن احتفالنا اليوم يأتي في ذكرى مرور ٨٢ سنة على إنشاء نقابتنا العريقة، ثم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان الكريمة، وسوف نكرم المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حفل أكتوبر المجيدة.

وعرضت النقابة فيلمًا تسجيلًا عن تاريخ انشاء النقابة، واستعرض المحطات النضالية والدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبات بإنشاء نقابة منذ بداية القرن الـ١٩، وأبرز الشخصيات النقابية التي ساهمت في تأسيس النقابة.

كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 51 سنة هجرية على ذكرى انتصار حرب أكتوبر، في العاشر من رمضان.

ويجري تكريم ٦ من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعي لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ما يزيد عن ألف من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم وعدد من أعضاء مجلس النقابة، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية أمام مبنى النقابة والترحيب بهم.