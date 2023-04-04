الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس «قناة السويس»: انتظام الملاحة وعدم تأثرها باحتكاك ناقلتين بالبحيرات الكبرى

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة44 الف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة 44 الف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.
وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى تلوث بمحيط الناقلتين، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهم من خلال بيانات لاحقة.

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